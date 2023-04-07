Президент: Сьогодні ми започатковуємо традицію іфтару на офіційному рівні і цим стверджуємо, що Україна цінує кожну спільноту

Президент України Володимир Зеленський разом з українськими воїнами-мусульманами, лідерами Меджлісу кримськотатарського народу та представниками мусульманського духовенства узяв участь в іфтарі – вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадан.

Захід відбувся на території Кримськотатарського культурного центру Birlik у Київській області.

Разом з Главою держави іфтар розділили українські військовослужбовці-мусульмани, котрі зараз воюють у лавах Збройних Сил України: кримські татари, азербайджанці, волзькі татари, українці, які прийняли іслам. Зокрема це капелани, парамедики, добровольці та інші.

На іфтарі також були присутні: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступники Андрій Сибіга та Роман Машовець, постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та члени Меджлісу, голова Фонду державного майна України Рустем Умєров, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв, співачка Джамала, представники громадськості й дипломатичних установ.

«Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України – іфтар – саме на офіційному рівні. Разом з нашими воїнами, з нашими героями, з присутніми воїнами-мусульманами, разом з Меджлісом кримськотатарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо всі, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту. Різноманіття, закріплене повагою, є частиною характеру незалежної України. І хай такий наш характер завжди зміцнюється й скеровує народ саме на добрі справи. Україна вдячна мусульманам нашої держави й усім у мусульманській спільноті світу, хто так само, як і ми, прагне миру й захисту від зла», – сказав Глава держави, звертаючись до присутніх.

Як наголосив Президент, Україна завжди пам’ятатиме героїзм тих, хто бʼється за те, щоб на всіх українських землях була свобода й безпека.

Президент нагадав, що саме з окупації українського Криму, з репресій на півострові проти кримських мусульман почалася спроба Росії поставити в рабське становище Україну та інші народи цивілізованої Європи.

«На жаль, на землі Криму зараз, під російським триколором, панує зло, приниження, репресії, вбивства, війна... Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає й перемога – перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а й для всього світу», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, поважаючи територіальну цілісність усіх держав світу, Україна очікує поваги й до своєї територіальної цілісності – від Полісся до узбережжя Чорного та Азовського морів – адже кожна наша людина заслуговує жити вільно.

«За це ми й боремося, за це й моляться наші люди. Ми повернемося в Крим. І тоді у світ повернеться спокій, бо агресор програє. Все інше може тільки розпалити жагу Росії воювати. Нехай же агресор відчуває на собі, що нікому не дозволено ламати життя народів і обкрадати народи, нікому не дозволено ширити світом зло, руїни. Перемога нашої держави, кожного з нас, перемога України означатиме перемогу життя – життя всіх нас, всіх українців, абсолютно всіх конфесій, різного походження, але з однією мрією і однією вірою – вірою в добро», – сказав Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів, які віддали свої життя, захищаючи Українську держави й громадян.

«Хай священний Рамадан попри сум і біль війни буде для вас світлим! Хай іфтар дасть розраду кожному у світі, у мусульманській спільноті, хоч би де довелося бути зараз. Велика світова мусульманська громада, кожен народ, кожна держава завжди можуть покластися на Україну, бо в нас є повага і є солідарність», – запевнив Володимир Зеленський.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв у своєму зверненні зазначив, що в нашій країні зараз тривають найбільш кровопролитні й масштабні після Другої світової війни битви, і українські громадяни всіх віросповідань, зокрема мусульмани, – кожен у міру своїх можливостей – борються за свободу, незалежність і територіальну цілісність України та за звільнення від агресора окупованих територій.

«За цих обставин наш Верховний Головнокомандувач, Глава держави знаходить час і можливість організувати цей іфтар і цим висловлює свою повагу до ісламу й усіх громадян, які сповідують іслам у нашій країні», – зауважив Мустафа Джемілєв.

Він також нагадав, що саме за рішенням Президента Володимира Зеленського мусульманські свята стали загальнодержавними, за що вдячні не лише мусульмани України, а й усі в ісламському світі.

«Висловлюю подяку всім країнам, зокрема деяким ісламським державам, які в ці тяжкі для нашої держави часи надали та продовжують надавати допомогу у відсічі збройній агресії фінансами, зброєю, а також гостинно приймаючи наших громадян, які були вимушені залишити Україну, щоб урятувати своїх дітей від російських бомбардувань. Ми цього ніколи не збудемо», – сказав Мустафа Джемілєв.

Лідер кримськотатарського народу наголосив, що ця війна не може бути завершена, поки не звільнений останній метр території України, зокрема й Крим.

«Я сподіваюся, що ісламські країни подолають свій страх перед країною-агресором, якому українська армія вже досить ретельно перебила ікла, і займуть більш активну позицію в протистоянні України агресору. Що активнішими мусульмани будуть на боці добра й справедливості, то більшим буде авторитет ісламу у світі», – зазначив він.

Президент вручив державні нагороди українським військовослужбовцям. Володимир Зеленський нагородив захисників орденами «За мужність» ІІІ ступеня та «За заслуги» ІІІ ступеня, а також медалями «За військову службу Україні» й «Захиснику Вітчизни».

Натомість військовослужбовці подарували Главі держави шеврони та книгу.

Голова Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов виголосив іфтарну молитву, яка символізує завершення посту цього дня.

У межах заходу була організована фотовиставка про події в Криму, яка розкриває теми порушення прав людини на півострові, політичного переслідування кримських татар та їхніх родин, розповідає про військових-мусульман, які воюють зараз на фронті.