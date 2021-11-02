Президент: Сьогодні стартує наступний важливий напрямок «Великого будівництва» – нова українська залізниця

Оновлення залізниці, модернізація рухомого складу та залізничних шляхів стане наступним важливим напрямком Національної програми «Велике будівництво». Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Велике будівництво: нова залізниця».

Глава держави зауважив, що два роки тому в межах програми «Велике будівництво» в усіх регіонах України розпочалося спорудження й ремонт тисяч кілометрів доріг. Далі стартувало зведення й реконструкція сотень шкіл, садочків і лікарень, потім – спорткомплексів, стадіонів і басейнів, регіональних аеропортів, замків, соборів і музеїв.

«Сьогодні ми презентуємо нове «далі». Стартує наступний, дуже важливий напрямок – нова українська залізниця. Роками залізницю руйнувала «корозія»: це поганий менеджмент і корупція. Як іржа, її вкрили непрозорість і неефективність. Через ці «не» вона стала відповідно недешева, незручна й навіть небезпечна. Стан, до якого була доведена наша залізниця за ці роки, коротко, але влучно можна описати так: доісторичний локомотив, який зношеними шляхами ледве тягне потяг зі скрипучими вагонами до брудних станцій і некомфортних вокзалів», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що влітку, після втручання в ситуацію Ради національної безпеки і оборони, держава зуміла повернути контроль над Укрзалізницею.

«Ми вже бачимо перші важливі позитивні результати. Вперше за 12 місяців Укрзалізниця вийшла на прибутковість. Вперше за тривалий час підвищено вартість вантажних перевезень; занижені тарифи на користь великого бізнесу – в минулому. Замість них – додаткові на сьогодні вже 2 мільярди гривень, які Укрзалізниця отримала цього року, і понад 12 мільярдів гривень, які компанія обов’язково отримає в наступному», – зазначив Глава держави.

Також, за його словами, створені умови, коли Укрзалізниця купує електроенергію безпосередньо в державного постачальника, а не через фірми-прокладки, і таким чином заощаджує 4 млрд грн.

Крім того, було відновлено співпрацю з ключовим національним підприємством у сфері вагонобудування – Крюківським заводом, який сьогодні представив нові дизельні поїзди. Три з них Укрзалізниця отримає вже до кінця року.

«Також цьогоріч Укрзалізниця отримає 20 нових спальних вагонів – перші з анонсованої сотні. У планах за два наступних роки побудувати ще 500 таких. Це сучасні українські купейні вагони, за які справді не соромно», – розповів Володимир Зеленський.

Серед іншого триває закупівля сучасних електропотягів для проекту City Express, перші поїзди якого мають вийти на маршрут у Києві, Харкові та Дніпрі наступного року.

Президент також анонсував початок наймасштабнішого за роки незалежності будівництва й модернізації рухомого складу та залізничних шляхів.

«Це – програма з оновлення вантажних вагонів до 2028 року. Це десятки тисяч вагонів, тисячі нових робочих місць, це формування нового ринку загальним обсягом 107 мільярдів гривень», – повідомив він.

Володимир Зеленський зауважив, що тривалий час, щоб користуватися українською залізницею, потрібні були залізні нерви.

«Ми прагнемо зробити все, щоб ці часи пішли в минуле, а тому сьогодні Україна прокладає новий шлях – відродження своєї залізниці», – резюмував Президент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу зазначив, що програма відновлення залізничної інфраструктури допоможе створити нові робочі місця, наповнити бюджет та підвищити комфорт пасажирських перевезень.

Денис Шмигаль повідомив, що завдяки програмі «Велике будівництво» в Україні реалізують проекти з електрифікації залізничних маршрутів.

«Я переконаний, що завдяки ініціативі Володимира Зеленського, завдяки роботі урядової команди та команди Міністерства інфраструктури вже наступного року побачимо зміни (у залізничній інфраструктурі. – Ред.)», – додав очільник уряду.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков, розповідаючи про плани щодо оновлення залізниці в межах програми «Велике будівництво», нагадав, що для боротьби з негативними тенденціями у цій галузі було створено антикризовий штаб, і цьогоріч уперше за три роки вдалося підвищили тарифи на вантажні перевезення. За його словами, ринкові ціни на ці послуги можуть створити стабільну базу для належних інвестицій у залізничну інфраструктуру. Отримані кошти буде спрямовано на інфраструктурні проекти, оновлення залізничних колій, вагонів та локомотивів.

Як зазначив Олександр Кубраков, до кінця року експерти Deutsche Bahn Engineering & Consulting завершать план трансформації пасажирських перевезень АТ «Укрзалізниця», а з наступного року запланована передача пасажирських перевезень в управління компанії Deutsche Bahn Engineering & Consulting.

«Нагадаю, що у Deutsche Bahn є конкретний досвід у Казахстані – він досить успішний, ми бачили фінансові результати їхньої залізниці. І очікуємо, що наші будуть не менші», – зазначив міністр.

Олександр Кубраков наголосив, що у планах – до 2024 року електрифікувати щонайменше 500 км та розширити мережу швидкісного міжрегіонального сполучення «Інтерсіті+» до понад 10 областей. Зокрема, йдеться про Ужгород, Чернівці, Луцьк, Житомир, Чернігів, Суми, Кропивницький, Маріуполь, Миколаїв, Херсон.

«Скоро поєднаємо швидкісною залізницею Київ та Черкаси», – розповів міністр.

Серед пріоритетних проектів з електрифікації на 2022 рік: Долинська – Миколаїв – Колосівка; Ворожба – Суми; Житомир – Новоград-Волинський.

З метою оновлення рухомого складу Укрзалізниці в найближчі роки заплановано побудувати 500 нових спальних вагонів та капітально відремонтувати 150 вагонів, закупити 20 дизельних поїздів, 80 сучасних електричок, 60 модернізованих потягів, 10 нових поїздів для «Інтерсіті».

Також, за словами очільника Мінінфраструктури, з наступного року заплановано повністю модернізувати парк вантажних вагонів. Йдеться про будівництво 46 тис. нових піввагонів і зерновозів, яке буде профінансоване як Укрзалізницею, так і за допомогою приватних інвесторів.

Крім того, з наступного року будуть створені умови для державного лізингу.