Президент: Сьогодні стартує великий суспільний діалог, присвячений головним темам, які є опорою незалежності України

Напередодні 30-річчя незалежності України суспільство має розпочати великий діалог за участю влади, громадськості, міжнародних партнерів, експертів і науковців, мета якого – підбити попередні підсумки, відзначити успіхи та поставити амбітні цілі, щоб разом рухатися вперед. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» у Києві.

«Вітаю з початком першого дня нашого першого форуму. Я зараз не обмовився, назвавши форум першим… Сьогодні відбувається перший захід, яким ми починаємо серію 30 масштабних форумів в Україні. Це – старт великого суспільного діалогу за участі влади, громадськості, наших міжнародних партнерів, наших українських експертів, науковців, журналістів і всіх наших звичайних громадян України», – зазначив Глава держави.

За його словами, протягом наступних місяців, крім COVID-19, будуть обговорені теми безпеки та оборони, миру й війни, Криму та Донбасу, комунальних тарифів, судової та антикорупційної систем, сільського господарства, діджиталізації, інфраструктури, освіти, науки, культури та спорту, питання медичної та соціальної сфери, промисловості, екології, місцевого самоврядування тощо.

Президент зауважив, що цьогоріч відзначатиметься 30-та річниця незалежності України, тож увесь рік буде сповнений низкою заходів та подій, присвячених цій даті.

«А формат святкування 24 серпня, повірте, буде для України безпрецедентним», – запевнив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що 30 років незалежності – це час, коли варто підбивати попередні підсумки, відзначати успіхи, визнавати помилки, робити правильні висновки, ставити амбітні цілі й разом рухатися вперед.

«Для цього всім нам потрібна довга, ґрунтовна, можливо, непроста, але чесна розмова. Тому щотижня це місце ставатиме майданчиком для головних тем країни. Місцем діалогу, запитань, відповідей, а найголовніше – пошуку та генерації рішень», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент закликав усіх громадян стежити за дискусіями, що відбуваються на форумі «Україна 30», особливо в контексті ухвалення закону про народовладдя та майбутніх референдумів у країні.

«Ці форуми можуть дати вам розуміння багатьох процесів, корисну інформацію та відповіді на важливі хвилюючі запитання», – зазначив він.

«Крім цього, моя ініціатива та амбітна мета – щоб Україна створювала й ставала місцем дії для нових міжнародних платформ, форматів та інституцій, що об’єднають різні країни для подолання глобальних викликів. До речі, декілька таких форматів з’являться в Україні вже цьогоріч, напередодні Дня Незалежності», – повідомив Глава держави.