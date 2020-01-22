Президент сподівається, що найближчим часом буде досягнуто домовленості щодо дати звільнення утримуваних українців 

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що нині активно ведеться робота з повернення українських громадян, які незаконно утримуються на окупованих територіях та в Російській Федерації, і висловив сподівання, що невдовзі буде досягнуто домовленості щодо дати звільнення першої частини бранців.

«Повернення українських громадян додому – це одне з наших пріоритетних глобальних завдань», – сказав Президент під час спілкування зі ЗМІ за підсумками 8-го засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною й Туреччиною.

За словами Володимира Зеленського, робота триває у двох напрямах. Перший – у рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську щодо українських бранців, які утримуються на тимчасово окупованій території Донбасу.

«Готується список. Список дуже великий. Ми вже його передали. Список буде узгоджуватися в Мінську», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент сподівається, що найближчим часом буде досягнуто домовленості про дату звільнення першої частини утримуваних осіб.

«Чому першої частини? Бо там справді дуже багато людей», – додав він.

Другий напрям – це переговори з російською стороною щодо звільнення українців, які перебувають в окупованому Криму чи на території Росії. «Теж почалася робота. Впевнений, що найближчим часом будуть дати, і суспільство побачить списки. Ми, вся команда, дуже важко над цим працюємо, і справді більшість полонених, про яких ми говоримо з російською стороною і які перебувають на території РФ, – кримські татари», – повідомив Глава держави.