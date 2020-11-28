Президент створив національний природний парк «Королівські Бескиди»

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 526/2020 «Про створення національного природного парку «Королівські Бескиди».

Документ спрямований на збереження, відтворення, ефективне використання природних комплексів Українських Карпат, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

Національний природний парк «Королівські Бескиди» створюється у Львівській області. До його території мають включити майже 9 тис. га комунальних земель, що перебувають у підпорядкуванні «Старосамбірського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс», а саме: 8691 гектар, що вилучається та надається національному природному парку в постійне користування, та 306 гектарів у межах Дністрянського лісництва, що включаються до його території без вилучення у землекористувача.

Кабінет Міністрів України має забезпечити затвердження у шестимісячний строк Положення про національний природний парк «Королівські Бескиди».

Крім того, уряд повинен передбачати у проекті закону про державний бюджет України на 2021-й і наступні роки кошти, необхідні для функціонування національного природного парку «Королівські Бескиди».

Також Глава держави підписав Указ № 525/2020 «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення», яким оголосив заказниками, парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення: ландшафтний заказник «Кручі» (Донецька область), ботанічний заказник «Долина ірисів» та парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва «Адамівка» (обидва – у Львівській області).