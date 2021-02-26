Президент створив Організаційний комітет з підготовки установчого Саміту Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 78/2021 «Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», яким постановив утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні установчого Саміту Кримської платформи.

Головою Організаційного комітету з підготовки установчого Саміту Кримської платформи є міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Згідно з документом, МЗС забезпечує координацію участі України в діяльності Кримської платформи.

Секретар Ради національної безпеки і оборони має підготувати проект Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.

Кабінет Міністрів України має розробити та затвердити Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки; розробити та забезпечити виконання першочергових заходів щодо розвитку кримськотатарської мови, зокрема із затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки; забезпечити інформування міжнародних партнерів України про заходи, здійснювані задля розвитку кримськотатарської мови, серед іншого у контексті проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН на період 2022-2032 років Міжнародного десятиліття мов корінних народів та на майданчику Постійного форуму ООН з питань корінних народів.