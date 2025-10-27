Президент:

Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані, і це включає також розширення географії нашої далекобійності – звернення Президента
27 жовтня 2025 року - 19:52

Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані, і це включає також розширення географії нашої далекобійності – звернення Президента

27 жовтня 2025 року - 19:47

Президент та очільник МЗС Естонії обговорили способи посилення тиску на Росію та можливості для збільшення оборонної допомоги Україні

27 жовтня 2025 року - 19:20

Тільки за один цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1200 ударних дронів і вже 50 ракет різних типів – звернення Президента

26 жовтня 2025 року - 19:09

Заява Президента України під час спільного з лідерами країн Коаліції охочих та Генсеком НАТО спілкування з журналістами

24 жовтня 2025 року - 22:12

Робочий візит Президента України до Великої Британії
Робочий візит Президента України до Великої Британії

24 жовтня 2025 року - 14:25

Президент та очільник МЗС Естонії обговорили способи посилення тиску на Росію та можливості для збільшення оборонної допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.

«Ми дуже вдячні вашому народу, уряду за те, що ви з нами від самого початку цієї війни. Дякуємо за підтримку нашого шляху до Євросоюзу, нашої санкційної політики. Ми також вдячні за частку вашого бюджету, яка спрямовується на підтримку нашої армії та наших воїнів», – сказав Глава держави.

Маргус Цахкна запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку з боку Естонії.

«Ми робимо все, що можемо, адже маємо спільного поганого сусіда. Ви прийняли на себе основний удар, але це також і наш сусід. Ми ніколи не визнаємо жодних змін у територіальній цілісності, досягнутих силою, бо це наш принцип», – наголосив він.

Під час зустрічі обговорили далекобійність, виробництво дронів та оборонну підтримку України загалом. Президент подякував Естонії за внесок в ініціативу PURL, завдяки якій наша країна може закуповувати американську зброю. Крім того, ішлося про співпрацю між Україною та Об’єднаними експедиційними силами (JEF). 

Особлива увага – способам посилення тиску на Росію. Обговорили пропозиції Естонії щодо тарифів, а також підготовку 20-го пакета санкцій Євросоюзу.

Володимир Зеленський і Маргус Цахкна говорили й про пріоритети під час головування Естонії в Нордично-Балтійській вісімці (NB8) наступного року. Естонія планує зосередити свою увагу на питаннях підтримки України. Це оборонна допомога, вступ до Євросоюзу, відновлення, безпекова співпраця та використання заморожених російських активів. Глава держави наголосив: важливо, що минулого тижня Євросоюз дав політичну підтримку щодо максимального використання цих коштів на захист від російської агресії.

Крім того, під час зустрічі йшлося про дипломатичну роботу. Президент поінформував про контакти зі США та іншими партнерами.

Володимир Зеленський відзначив Маргуса Цахкну орденом «За заслуги» ІІ ступеня та подякував за вагому підтримку України.

