Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії – звернення Президента
Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії – звернення Президента

12 грудня 2025 року - 14:43

12 грудня 2025 року - 14:43

ностанні новини

Україна запровадила санкції проти 656 морських суден російського тіньового флоту

13 грудня 2025 року - 17:05

Фундація Олени Зеленської відкрила перший молодіжний простір «12–21» у Білій Церкві

12 грудня 2025 року - 21:09

У Харкові Президент привітав воїнів із Днем Сухопутних військ і відзначив їх державними нагородами

12 грудня 2025 року - 19:06

На пункті управління тактичної групи «Куп’янськ» Володимир Зеленський заслухав доповідь командира щодо ситуації на фронті та поспілкувався про потреби воїнів

12 грудня 2025 року - 17:18

фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Харківщину
Робоча поїздка Президента України на Харківщину

12 грудня 2025 року - 16:25

Україна запровадила санкції проти 656 морських суден російського тіньового флоту

13 грудня 2025 року - 17:05

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 656 морських суден, які є частиною тіньового флоту. Це найбільший санкційний пакет, який будь-коли застосовували до тіньового флоту Росії.

За результатами моніторингу Чорного, Червоного та Балтійського морів встановлено, що Росія використовувала ці судна для обходу санкцій Європейського Союзу, G7 та інших держав і в такий спосіб експортувала нафту, нафтопродукти й зріджений газ. Власники та екіпажі кораблів вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему і використовували схеми, які приховують право власності й походження вантажу.

Підсанкційні судна ходили під прапорами понад 50 країн, найчастіше – Гамбії, Сьєрра-Леоне, Панами та Камеруну. Україна передасть усю відповідну інформацію до цих держав і працюватиме з ними заради припинення видачі ліцензій.

Крім того, Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією цих санкцій у їхніх юрисдикціях. Водночас значна частина суден уже перебуває під санкціями США, Великої Британії, Євросоюзу, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Також Україна продовжить координувати свої зусилля з партнерами для того, щоб була повна заборона надавати морські послуги суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №929/2025

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 грудня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
