Президент та перша леді вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у заходах із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932–1933 років, а також голодоморів 1921–1923 та 1946–1947 років.

Зранку в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбувся молитовний захід, на якому вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні.

У ньому також узяли участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, предстоятелі церков і лідери та представники релігійних організацій, керівники органів і формувань Сил безпеки та оборони України, військовослужбовці, військові капелани, представники української діаспори.

Після молитви Глава держави, перша леді, представники військово-політичного керівництва й духовенства пройшли ходою до Національного музею Голодомору-геноциду.

Володимир та Олена Зеленські поклали колоскові композиції до монумента «Гірка пам’ять дитинства» та віддали шану памʼяті жертв Голодомору.

Після президентського подружжя пам’ять жертв геноциду вшанували наші воїни, серед яких Герої України Роман Мамавко та Богдан Дронов, а також інші присутні, зокрема представники дипломатичного корпусу.