Президент та перша леді вшанували пам’ять жертв політичних репресій

У День пам’яті жертв політичних репресій Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили».

Володимир та Олена Зеленські біля братської могили та пам’ятного знака польських поховань вшанували пам’ять людей, яких убила тоталітарна радянська влада.

«Завжди буде з нами пам'ять про жертв політичних репресій і тих, хто боровся за нашу незалежність. Шана всім, хто нині боронить Україну», – сказав Глава держави.

Саме Биківнянський ліс під Києвом упродовж 1937–1941 років був місцем, де таємно ховали тих, кого співробітники НКВС розстрілювали в київських в’язницях. Це найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій.