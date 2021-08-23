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День Державного прапора в різних куточках України
День Державного прапора в різних куточках України

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Участь Президента у заходах з відзначення 30-річчя Незалежності України
Участь Президента у заходах з відзначення 30-річчя Незалежності України

24 серпня 2021 року - 10:17

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Президент та перша леді взяли участь у молебні з нагоди ювілею незалежності України

24 серпня 2021 року - 10:12

Президент та перша леді взяли участь у молебні з нагоди ювілею незалежності України

Президент Володимир Зеленський і його дружина Олена взяли участь у молитовному заході «Благословення України» з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави.

Захід відбувся на подвір’ї Національного заповідника «Софія Київська». Предстоятелі церков і керівники релігійних організацій виголосили молитви за Україну. Вони дякували Богу за здобуття Україною незалежності та свободи.

Духовні лідери просили заступництва для захисників нашої країни, благословення українському народові, сили та благодаті для представників влади. Також молилися за встановлення миру в нашій державі.

У виконанні камерного хору пролунали «Отче наш» та «Молитва за Україну».

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Участь Президента у заходах з відзначення 30-річчя Незалежності України

24 серпня 2021 року - 10:17
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