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Президент телефоном обговорив з Еміром Катару співпрацю з метою евакуації громадян з Афганістану

26 серпня 2021 року - 20:49

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Сторони обговорили можливість налагодження дієвої співпраці з метою евакуації громадян України та інших держав з території Афганістану.

Лідери також розглянули питання залучення катарських інвестицій в економіку України, зокрема відкриття спільних підприємств у аграрній і промисловій сферах та нарощення військово-технічного співробітництва.

«Розглядаю Катар як одного з головних партнерів у регіоні Затоки», – зазначив Володимир Зеленський і запропонував активізувати співпрацю для досягнення конкретних результатів.

Тамім бін Хамад Аль Тані привітав Україну з 30-ю річницею незалежності та наголосив на важливості розвитку двосторонніх відносин, зокрема в торговельно-економічній сфері, а також прийняв запрошення Президента відвідати Україну з офіційним візитом.

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