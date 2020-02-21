Президент терміново викликав на Полтавщину міністра інфраструктури, щоб вирішити проблеми місцевого бізнесу

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Полтавської області обговорив з представниками місцевого бізнесу основні проблеми, що турбують підприємців.

«Я приїхав сюди, щоб почути від вас реальні проблеми. Крім самих проблем, я впевнений, є варіанти їхнього вирішення. Ми готові підтримати ці рішення чи запропонувати свої варіанти», – сказав Глава держави.

Під час зустрічі підприємці порушили питання захисту вітчизняного товаровиробника, підтримки ВПК та машинобудування через забезпечення державного замовлення та державні закупівлі.

Також представники бізнесу наголосили на необхідності встановлення рівних правил гри для всіх, зменшення адміністративного тиску на приватних підприємців та проведення подальшої дерегуляції.

Керівник ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» Володимир Приходько розповів Президентові про проблему зриву контракту на постачання для «Укрзалізниці» пасажирських вагонів та дизель-потягів. За словами Володимира Приходька, «Укрзалізниця» звинуватила учасників тендеру на постачання вагонів у картельній змові, й Антимонопольний комітет упродовж півроку розглядає відповідне звернення держаної компанії.

Глава держави відповів, що готовий уже завтра відвідати підприємство разом з міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм.

«Завтра ми приїжджаємо до вас, я викликав міністра інфраструктури. Зараз, після нашої зустрічі, ми розповімо йому про це питання. Він повинен приїхати одразу з моделлю вирішення питання», – зазначив Володимир Зеленський.

Він також звернув увагу, що в Полтаві є низка заморожених інфраструктурних проектів, зокрема дорога на в’їзді у місто та басейн. Відтак, вважає Президент, краще обрати кілька довгобудів і сконцентруватися на їхньому завершенні.

Зі свого боку представники сільськогосподарських підприємств висловили занепокоєння, що у разі запуску ринку землі почнеться хаос із паями.

Володимир Зеленський запевнив аграріїв, що до запуску ринку сільгоспземель має бути повністю готовий земельний кадастр.

«Є можливість відкрити ринок землі у жовтні, якщо буде ухвалений закон. Якщо будуть всі реєстри, кадастри, все буде готово і оцифровано, тоді він відкриється. Хаосу ніякого не буде. Якщо не будуть готові всі кадастри, то, значить, мине якийсь час, і вони будуть готові. Ми доведемо до кінця цю реформу», – наголосив Президент.

Глава держави також зазначив, що після ухвалення закону про ринок землі ціна на неї підвищиться. Володимир Зеленський звернув увагу, що наразі триває розгляд цього закону у другому читанні. До документа внесли понад 4 тис. правок, щоб затягнути процес.

«Один закон – про ринок землі, про те, щоб українці були власниками своєї землі. Ми розуміємо, кому це невигідно. Якщо за 30 років ніхто не провів цю реформу, отже, це комусь вигідно», – зазначив Глава держави.