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Президент: Треба виправити несправедливу ситуацію з різним рівнем зарплат серед лікарів різних ланок медицини

1 вересня 2020 року - 15:03

Президент: Треба виправити несправедливу ситуацію з різним рівнем зарплат серед лікарів різних ланок медицини

Уряд незабаром має представити план збереження районних лікарень та надання медичних послуг у сільській місцевості. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки до Полтавської області.

«Ми чекаємо від міністра охорони здоров’я, від Прем’єр-міністра України цієї презентації, де будуть збережені лікарні. А там, де їх немає, буде дуже швидко побудована інфраструктура, щоб людина з маленького села змогла потрапити в найкоротший термін до опорної лікарні. Якщо це далеко, то на місці повинна бути лікарня того чи іншого рівня. Я впевнений, що найближчим часом цю презентацію побачимо ми, в Офісі Президента, а потім уже суспільство теж її побачить і розгляне», – розповів Глава держави.

Президент зауважив, що під час робочих поїздок регіонами України часто дізнається інформацію про ті чи інші психіатричні лікарні та тубдиспансери, які планувалося закрити в межах медичної реформи, яку ухвалила попередня влада. Тому доводиться в «ручному режимі» втручатися, щоб не допустити закриття таких важливих медзакладів.

«Тому ми поправимо цю медичну реформу – це має зробити МОЗ – і виправимо таку фінансову несправедливість та інші речі», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, необхідно також виправляти несправедливу ситуацію з різним рівнем заробітних плат серед лікарів різних ланок медицини.

«Що стосується бідності – перш за все питання до заробітних плат, до медичної реформи, яка, ми знаємо, частково має плюси, а частково – великі мінуси через ту нерівність заробітних плат медиків різних ланок – «первинки» та інших лікарів. Існує велика різниця, несправедлива, нечесна. Так не буде – такі речі ми будемо виправляти», – наголосив Глава держави.

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