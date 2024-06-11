Президент у Берліні обговорив із Прем’єр-міністром Нідерландів постачання додаткових систем Patriot

На полях Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Глава держави відзначив лідерство Нідерландів в ініціативі щодо постачання нашій країні систем Patriot у найкоротші терміни. Президент також подякував за комплексну, передусім військову, допомогу, яка на цей рік збільшилась до 3 млрд євро.

«Вдячний за виділення Нідерландами 128 мільйонів євро додаткової фінансової підтримки Україні. Вона посилить наші спроможності з відбудови та енергетичну галузь, яка зазнала серйозних пошкоджень через російський ракетний терор», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі лідери обговорили Глобальний саміт миру та спільні кроки для того, щоб він приніс Україні справжні результати, а також обмінялися думками щодо прогресу нашої країни на шляху до ЄС.

«Україна успішно реалізувала всі рекомендації Європейської комісії, необхідні для початку переговорів про вступ нашої держави до ЄС. Розраховуємо на підтримку Нідерландів у затвердженні переговорної рамки для України на засіданні Європейської ради та проведення першої міжурядової конференції вже в червні. Це буде фактичний початок переговорного процесу», – зауважив Президент.