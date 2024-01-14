Президент у Давосі провів зустріч із найбільшими фінансовими фондами

У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із найбільшими фінансовими фондами світу.

У зустрічі також узяли участь: головний виконавчий директор компанії JP Morgan Chase Джеймс Даймон, головна виконавча директорка JP Morgan Asset & Wealth Management Мepi Ердоес, керівник департаменту з питань ринків капіталу JP Morgan Стефан Вейлер, спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, віцеголова BlackRock Філіп Гільдебранд, засновник інвестиційної компанії Bridgewater Associates Рeй Даліо, співзасновник і співголова приватної інвестиційної компанії The Carlyle Group Девід Рубінштейн, засновник та власник компанії Dell Майкл Делл, керівник інвестиційної компанії Blackstone Group Стівен Шварцман, австралійський підприємець Ендрю Форрест, засновник компанії ArcelorMittal Лакшмі Міттал.

Глава держави відзначив важливість залучення приватного капіталу до проєктів з відбудови України.

Володимир Зеленський наголосив, що під час війни важливо розробити й запровадити механізми змішаного фінансування, що поєднує приватний і державний капітал.

«Саме тут ми бачимо вашу безпосередню роль просто зараз. Я знаю, що ви активно співпрацюєте з нашою командою. З нетерпінням чекаю конкретного результату», – сказав Президент.

Глава держави висловив сподівання, що світові фінансові фонди допоможуть залучити в українську економіку велику кількість світових інвесторів і корпорацій.