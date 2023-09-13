Президент у День танкових військ: Наші танкісти повертають Україні свободу, віру в перемогу та роблять нас міцнішими

У День танкових військ Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями-танкістами та вручив їм державні нагороди.

Він наголосив, що сьогодні наша країна вперше відзначає День танкових військ, заснований на українській перемозі.

«Торік саме цими днями завершилася Харківська наступальна операція. 14 вересня після стабілізаційних заходів був піднятий наш синьо-жовтий прапор в Ізюмі. Однією з основ цієї наступальної операції, нашої сили були саме танкові війська», – сказав Глава держави.

Президент зазначив, що під час цієї операції саме танкові війська забезпечили швидкість і потужність українського удару, подолали переважальні сили окупаційних російських військ і взяли як трофеї 77 російських танків, які послужили нашим воїнам.

«Коли сьогодні ми вітаємо наших танкістів і дякуємо їм, ми дякуємо саме за те, що вони повертають Україні свободу, життя, віру нашому народу в перемогу й роблять наші сили міцнішими», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави побажав воїнам і їхнім родинам здоров’я, міцності та перемоги.

Присутні також ушанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв, які віддали свої життя за Україну.

З нагоди Дня танкових військ Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Відзнаки Президента «Хрест бойових заслуг» удостоєний старший сержант Олег Паламарчук, який в оборонному бою проявив особисту мужність і героїзм, уміло керував діями екіпажу танка, що дало змогу не допустити прориву диверсійної групи противника. У бою було пошкоджено ворожий танк і знищено щонайменше двох окупантів.

Відзнаку «Хрест бойових заслуг» із рук Глави держави також отримав сержант Владислав Сімак. Танковий взвод під його командуванням неодноразово проводив операції зі знищення техніки та живої сили ворога на Донеччині. Під час нагородження Владислав Сімак передав Володимиру Зеленському бойовий шеврон.

Крім того, воїнів було відзначено орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, а також медаллю «За військову службу Україні».