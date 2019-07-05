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Президент у Львові представив нового голову Львівської ОДА Маркіяна Мальського

6 липня 2019 року - 13:14

Президент у Львові представив нового голову Львівської ОДА Маркіяна Мальського

Президент України Володимир Зеленський 6 липня у Львові представив нового голову Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського.

Під час спілкування з лідерами громадської думки та представниками місцевої влади Глава держави нагадав, що мешканці Львівщини у соцмережі могли обрати очільника області з-поміж трьох кандидатів.

Зі свого боку Маркіян Мальський зазначив, що пропозиція очолити обладміністрацію була для нього до певної міри несподіваною.

«Але нам усім треба працювати для того, щоб Україна була сильною та потужною державою», – зазначив він. За словами нового голови ОДА, такі важливі сфери, як медицина, освіта, наука, дорожнє господарство, запрацюють на новому рівні лише тоді, коли Україна буде потужною економічно.

Маркіян Мальський зауважив, що сподівається на підтримку та ефективну співпрацю з боку волонтерів, громадських активістів, місцевих депутатів.

«Область має всі шанси і є найбільш готовою для впровадження найкращих європейських практик. Ми можемо бути майданчиком для різноманітних проектів», – упевнений Маркіян Мальський.

Володимир Зеленський запитав у присутніх про основні проблеми та виклики, які стоять перед Львівщиною, зокрема щодо вирішення проблеми з вивезенням та переробкою сміття у Львові, а також трудовою міграцією українців за кордон.

Новий очільник області запевнив, що буде вжито низки заходів для припинення відпливу працездатного населення. Йдеться про поліпшення умов праці та гідну її оплату.

«Потрібно працювати над залученням інвесторів, які розглядатимуть Україну не лише як країну з дешевою робочою силою», – впевнений Маркіян Мальський.

За його словами, щоб не втрачати працівників, бізнес, зокрема, піднімає їм зарплати. Зі свого боку місцева влада має зосередитися на соціальній сфері, медицині, щоб люди не шукали кращих умов життя.

Голова Львівської ОДА також наголосив на важливості створення умов для бізнесу. «Ті, хто повертаються з грошима, переважно стикаються з бюрократією. А потім ми дивуємося, що їх немає. Тому є розуміння потреби роботи над дерегуляцією та детінізацією», – зазначив він.

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