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Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Президент у Маріуполі оголосив про запуск Фонду міжнародної партнерської підтримки для відновлення та майбутньої реінтеграції Донбасу

29 жовтня 2019 року - 19:44

Президент у Маріуполі оголосив про запуск Фонду міжнародної партнерської підтримки для відновлення та майбутньої реінтеграції Донбасу

Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення спільно зі Світовим банком Фонду міжнародної партнерської підтримки для відновлення та майбутньої реінтеграції Донбасу.

«Говорячи про майбутнє, разом з нашим партнером – Світовим банком ми запускаємо роботу Фонду міжнародної партнерської підтримки для відновлення та майбутньої реінтеграції Донбасу. Закликаємо всіх ставати частиною цього великого проекту», – сказав Глава держави під час закриття інвестиційного форуму RE:THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі на Донеччині.

Президент зауважив, що у форумі взяло участь близько 700 осіб, подію висвітлювало 200 журналістів. За його словами, інвесторам представили сотні проектів, презентували повний приватизаційний список. Також було підписано 12 меморандумів, які відкривають шлях до проектів на мільярди доларів.

Володимир Зеленський подякував усім, зокрема міжнародним делегаціям, представникам уряду та бізнесу, за участь у форумі.

«Маріуполь – не тільки один з головних форпостів України. Це ще й точка відліку нового майбутнього нашої країни. А ще я думаю, що Маріуполь сьогодні відчув себе столицею України», – додав Президент.

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