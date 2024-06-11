Президент у Німеччині оглянув батарею Patriot, що її передадуть нашій країні, та зустрівся з українськими воїнами, які на ній навчаються

Під час робочого візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський разом із федеральним міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом відвідали 21-шу зенітно-ракетну групу в місті Заніц. На її базі українські захисники тренуються для роботи на ЗРК Patriot.

Глава держави оглянув систему, яку Німеччина після завершення навчання екіпажу передасть Україні.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Олафу Шольцу, Німеччині та всьому німецькому народові за новий оборонний пакет на загальну суму понад 700 млн євро. Він відзначив і передачу Німеччиною ще однієї системи Patriot, і якісні німецькі системи IRIS-T.

«Дуже важливий аспект, що ви скоротили час щодо виробництва й тренування на цих системах. Бо сьогодні цей час вимірюється життями наших людей. І те, що ви скоротили дні, іноді тижні, ми будемо пам’ятати десятиліттями», – наголосив він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що до нового пакета увійшли розвідувальні та ударні дрони, стрілецька та снайперська зброя, РПГ, а також 100 додаткових ракет до систем Patriot, які Німеччина передасть разом із Данією, Норвегією та Нідерландами.

«Використовуючи ці ракети, українські військові, які зараз тренуються тут, незабаром зможуть захищати інфраструктуру та зберегти життя українців», – сказав міністр.

Президент також ознайомився з процесом навчання, поспілкувався з українськими захисниками та відзначив їх державними нагородами.

«Мені було дуже приємно почути, що наші хлопці талановиті, раніше вони працювали на системах ППО радянського виробництва, але дуже швидко навчаються. І, що дуже важливо, вони мають досвід війни та обмінюються ним із німецькими колегами, навчають один одного. Мені як Президенту нашої держави було приємно це чути», – зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що частина з цих воїнів – із тимчасово окупованих територій. І вони дуже мотивовані, бо хочуть якомога швидше повернути свій дім.