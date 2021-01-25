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Президент: Україна – авторитетний і відповідальний член міжнародної спільноти та робить вагомий внесок у забезпечення глобальної та регіональної безпеки й стабільності

18 лютого 2021 року - 20:19

Президент: Україна – авторитетний і відповідальний член міжнародної спільноти та робить вагомий внесок у забезпечення глобальної та регіональної безпеки й стабільності

Україна стає країною, де всім затишно й безпечно, а членство у Європейському Союзі перестало бути гіпотетичним – це питання часу, яке має вирішитися до кінця поточного десятиліття. Про це говорили на нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції, а також напрямків зовнішньої політики.

Зокрема, йшлося про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, її оновлення, а також про інтеграцію у ринки ЄС і Єдиний цифровий ринок Євросоюзу.

Серед цілей – євроінтеграція та досягнення основних критеріїв щодо набуття повноправного членства в НАТО, синхронізація з європейським Зеленим курсом.

Також на зустрічі йшлося про формування і просування позитивного іміджу України у світі як вагомої частини зовнішньої політики держави.

«Україна – авторитетний і відповідальний член міжнародної спільноти, робить вагомий внесок у забезпечення глобальної та регіональної безпеки і стабільності, активно залучається до протидії новітнім викликам і загрозам», – зазначив Президент.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на тому, що в межах своїх повноважень його відомство також займатиметься захистом прав та інтересів України за кордоном, збереженням національної ідентичності, забезпеченням зовнішньоекономічних інтересів держави засобами економічної дипломатії.

Також обговорювалося забезпечення міжнародної підтримки України у відновленні територіальної цілісності.

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