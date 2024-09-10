Президент: Україна була переконливою щодо далекобійності на зустрічі з держсекретарем США та міністром закордонних справ Великої Британії

Позиція України щодо далекобійності на переговорах із державним секретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі була підготовленою, переконливою та деталізованою. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ.

Він наголосив, що затягування процесу щодо використання далекобійної зброї призводить до того, що Росія переміщує військові об’єкти вглиб своєї території.

«Тому якщо партнери знімають обмеження, то дуже хотілося б, щоб це була стратегія перемоги України, а не політична стратегія. Знімати обмеження – значить знімати обмеження», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що дозвіл на використання далекобійної зброї по військових цілях РФ створить для нашої країни відповідний ресурс.

«Якщо можна застосовувати зброю, то можна застосовувати як нам потрібно, щоб збивати військові цілі. Якщо знімається обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет, це не зняття обмежень. Це інший вид: як не давати позитивного рішення щодо застосування відповідної зброї. Ось так ми це сприймаємо. І в цьому я був дуже прямий учора», – підсумував Володимир Зеленський.