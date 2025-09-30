Президент: Україна готова поділитися з партнерами своїм досвідом у виявленні та збитті ударних дронів, це перший крок на шляху до створення ефективної «Стіни дронів» для захисту всієї Європи

Нещодавні інциденти з дронами по всій Європі – це чіткий сигнал, що Росія досі достатньо самовпевнена, щоб розширювати війну. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені.

Глава держави наголосив, що виклики, які постали перед країнами, потребують спільних рішень і сильних дій, зокрема створення ефективної системи захисту неба від ворожих дронів.

«Наші хлопці вже тут, у Данії. І це досвідчені українці, які знають, як виявляти й збивати ударні дрони. І вони вже розпочали виконання своєї місії. І ми готові поділитися цим досвідом із вами, партнери. І це лише початок – перший крок на шляху до створення ефективної «Стіни дронів» для захисту всієї Європи», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що має бути швидка та ефективна відповідь на порушення з боку РФ повітряного простору країн Європи, а також сили оборони, які знають, як боротися з безпілотниками. Окремо Глава держави закликав і надалі долучатися до ініціативи PURL, яка не лише допомагає нашій обороні, а й зміцнює зв’язки між Європою та США.

Володимир Зеленський акцентував, що слід пам’ятати: корінь усіх цих проблем – війна Москви, яка досі має ресурси, щоб продовжувати свою агресію. Президент закликав терміново ухвалити 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

«Нам також треба серйозно продумати, як реально знищити всю російську інфраструктуру торгівлі нафтою, адже саме вона живить їхню воєнну машину. Зараз ми бачимо, що Росія продовжує використовувати танкери попри накладені на них санкції. Це треба зупинити», – зауважив Президент.

Глава держави також підкреслив, що необхідно запровадити додаткові санкції проти капітанів та екіпажів суден тіньового флоту, власників відповідних компаній і розглянути можливість запровадження санкцій проти російських нафтових терміналів і решти паливної інфраструктури у глибині РФ.

«Ми також маємо підтримати заклик Президента Трампа припинити купівлю російської нафти тут, у Європі. Йти проти США – це недалекоглядно, і в Угорщині мають це чітко усвідомити. Енергоносії зі Сполучених Штатів та інших країн-партнерів можуть заповнити дефіцит на європейському ринку», – наголосив Володимир Зеленський.

Окрема увага – гарантіям безпеки для України. Президент закликав нарешті закінчити роботу над ними: викласти все на папері та повністю підготувати кожну деталь.

Насамкінець Володимир Зеленський привітав Президентку Молдови Маю Санду з перемогою на парламентських виборах. Глава держави підсумував, що підтримка Молдови, України та Західних Балкан на шляху до членства в Євросоюзі є критично важливою, потрібен реальний прогрес.

«Україна завершила процес скринінгу. Ми готові відкрити кластер 1, і це необхідно зробити. Так, як домовлялися. Це, без сумніву, зміцнить спільну позицію», – підсумував Президент.