Президент: Україна повинна стати інвестиційною Меккою Східної та Центральної Європи

Виклики, що постали перед Україною, змушують нашу державу розвиватися швидше, а також надихають стати лідером Східної та Центральної Європи, наголосив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на публічній сесії Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.

«Виклики, які постали перед нами, українцями, мобілізують нас і змушують рухатися швидше, надихають робити неймовірне й неможливе. Ми програмуємо себе на позитивне мислення, на амбітні завдання. Яким, на вашу думку, є завдання для країни, що втратила частину своєї території та є далеко не найбагатшою на Старому континенті? Стати лідером. Так, стати лідером Східної та Центральної Європи», – зазначив Глава держави.

Він підкреслив, що для досягнення цієї мети Україна має сприятливі кліматичні умови, вигідне географічне розташування, невичерпний аграрний та індустріальний потенціал, креативних і талановитих людей.

«У нас поки що немає тільки двох речей. Немає іншого варіанту, ніж бути успішними. Це – перше. І немає достатнього інвестування», – наголосив Президент.

Саме тому Володимир Зеленський закликав усіх стати акціонерами успіху нової України.

«Моя мета – щоб у підручниках поруч із кейсами Японії, Південної Кореї, Сінгапуру з’явилась Україна. Тож долучайтесь! Україна повинна стати інвестиційною Меккою Східної та Центральної Європи. Головним драйвером для економічного розвитку є можливість отримувати прибуток. І ми – одна з небагатьох країн, що зараз дозволяє заробляти такий високий дохід на інвестований капітал», – сказав Глава держави.

При цьому, за його словами, наша країна стає стабільним і передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу.

Володимир Зеленський переконаний, що Україна може досягти лідерства у Східній та Центральній Європі, попри відставання у розвитку за останні роки.

«Нова українська влада будує рівні правила гри для всіх, очищує судову систему, діджиталізує процеси, втілює життєво важливі реформи та ухвалює життєво важливі закони», – наголосив він.

Президент відзначив проекти з ВЕФ, спрямовані на підтримку України, а також висловив сподівання на подальшу співпрацю.