Президент України 6-7 липня здійснить візит до Литовської Республіки

Президент України Володимир Зеленський 6-7 липня відвідає з візитом Литовську Республіку з метою участі у 4-й міжнародній Конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі.

Під час візиту також заплановане проведення переговорів Глави Української держави з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою та Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Крім того, в межах візиту Володимир Зеленський на запрошення Президента Литовської Республіки візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня державності Литви.