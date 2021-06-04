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Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня
Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня

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Участь Президента України в урочистостях з нагоди Дня Національної поліції України

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Президент України 6-7 липня здійснить візит до Литовської Республіки

5 липня 2021 року - 17:34

Президент України Володимир Зеленський 6-7 липня відвідає з візитом Литовську Республіку з метою участі у 4-й міжнародній Конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі.

Під час візиту також заплановане проведення переговорів Глави Української держави з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою та Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Крім того, в межах візиту Володимир Зеленський на запрошення Президента Литовської Республіки візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня державності Литви.

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