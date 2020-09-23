Президент України анонсував перше питання загальнонаціонального опитування: Чи потрібне довічне ув’язнення за корупцію?

Під час ініційованого Главою держави загальнонаціонального опитування 25 жовтня 2020 року перше питання стосуватиметься необхідності запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?» – озвучив Президент запитання, відповідь на яке громадяни мають дати 25 жовтня.

Раніше Глава держави повідомив, що у день проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям буде поставлено п'ять суспільно важливих питань.

Запропоноване Президентом загальнонаціональне опитування, на відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків, проте дасть можливість кожному громадянину висловитися щодо важливих для суспільства питань. Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ. Держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників.