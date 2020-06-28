Президент України допоможе з вирішенням проблем ветеранів Одещини

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками ветеранських громадських організацій.

﻿Глава держави наголосив на важливості повернення людей і територій, привітавши ветеранів.

«Ми сьогодні вітали моряків (з Днем ВМС. – Ред.), але я вітаю і наших атовців, «афганців», усіх ветеранів, які в будь-який час захищали нашу країну, захищають і будуть захищати», – розпочав спілкування Президент.

Ветеран АТО Олександр Голопотелюк розповів про проблему встановлення в Одесі меморіалів на честь загиблих героїв.

«В Одесі на сьомий рік війни немає меморіального пам’ятника або належного меморіалу ветеранам російсько-української війни», – сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що увічнення пам’яті героїв дуже важливе. Глава держави закликав місцеву владу Одеси долучитися до розв'язання цього питання.

Голова Одеської обласної спілки ветеранів інвалідів Афганістану Афанасій Радукан порушив питання пільг на житлово-комунальні послуги для учасників бойових дій, доступу до лікування та реабілітації.

«Ви виконували свій обов'язок, захищали державу. Ви зараз просите. Я почуваюся приниженим. Довгі роки принижували ветеранів. У багатьох питаннях вас не почули, тому треба спілкуватися. Треба говорити в обличчя. Важливо почути й вирішувати проблеми. Потрібен результат», – сказав Володимир Зеленський.

Ветерани закликали створити в Одеській області центр психологічної реабілітації для колишніх бійців.

Голова громадської організації «Серця матерів Одещини» Світлана Кирилова, син якої загинув на Донбасі, порушила питання справедливого забезпечення родин полеглих героїв.

«Наші сини йшли у 2014 році на війну добровольцями, які уклали контракти. Але заробітна плата військових на той момент становила дві тисячі гривень. Я виховую онука, сина загиблого. Пенсія – 3 тисячі 200 гривень, прожити на це неможливо. Нам нараховується мінімальна пенсія. Зараз зовсім інша зарплата у військовослужбовців, тому нині батьки та діти отримують іншу (вищу. – Ред.) пенсію. Це несправедливо», – сказала вона.

Президент наголосив, що таку кричущу несправедливість необхідно виправити.

Глава держави зазначив, що до розв'язання нагальних проблем ветеранів необхідно залучати Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України.

«Зараз є Рада. Мені здається, що це правильний інструмент, щоб усі питання доводити до кінця. Раніше в регіонах мені ставили важливі питання, не пов’язані з повноваженнями Президента. А потім багато речей у бюрократичній системі забувалося. Ми створили цю Раду, все виписуємо, прив’язуємо до термінів, до менеджменту, який за цим стоїть», – зазначив Володимир Зеленський.

Також Президент поставив завдання депутатам, обраним від Одеси, та голові ОДА зайнятися вказаними проблемами й продемонструвати їхнє результативне вирішення. І в жодному разі не ігнорувати людей.