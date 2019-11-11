Президент України: Голодомор – трагедія, якої нормальна людина не побажає навіть своїм ворогам

Втрати України від Голодомору 1932-1933 років зіставні з втратами у Другій світовій війні, це – ті сторінки української історії, які неможливо забути, заявив Президент Володимир Зеленський під час заходів зі вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні біля Національного музею Голодомору-геноциду.

«У нашій історії є сторінки, які дуже боляче згадувати, але які неможливо забути. Злочини, які доводять, що жорстокість і цинічність не мають меж. Біди, яких нормальна людина не побажає навіть своїм ворогам. Трагедії, настільки великі, що людство ще не вигадало слів, щоб описати той біль, який пережили українці. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв Голодомору – злочину геноциду, який вчинив тоталітарний сталінський режим проти нашого народу, народу України», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що сьогодні про Голодомор існує багато досліджень, відкриті архівні документи, написано десятки книжок і знято не один фільм.

«Проте величезний обсяг фактів і доказів усе одно не дає ні розуму, ні серцю відповіді на просте питання: «За що?» Як взагалі може з’явитися думка знищити цілий народ? Як можна забрати у людей останню крихту хліба, а з нею – останню крихту надії. Надії, що ти або хоча б твої діти доживуть до наступного ранку», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що, згідно з різними дослідженнями, від Голодомору 1932-1933 років померло від чотирьох до восьми мільйонів українців, що зіставно з втратами України у Другій світовій війні.

«Ми – українці. І нам усе до снаги. Але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо. Не зможемо це забути. І не зможемо це пробачити. Сьогодні Україна й увесь цивілізований світ моляться за невинних жертв цього жахливого злочину проти нашого народу. Сьогодні українці запалять у своїх вікнах свічки. Нехай тепло від них зігріє душі всіх загиблих. Вічна їм пам’ять», – сказав Глава держави й оголосив загальнонаціональну хвилину мовчання.