Президент України: Головний пріоритет – рівні та єдині правила гри для всіх

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки чесна конкуренція дає змогу будувати успішну економіку, тому однакові правила гри для всіх – це пріоритет української влади.

«Почну з головного пріоритету – це рівні та єдині правила гри для всіх. Для великого, середнього та малого бізнесу. І українського, і міжнародного. За 28 років це стало своєрідним українським НЛО – всі про це кажуть, але ніхто цього не бачив. Ми змінимо це, адже чудово розуміємо, що тільки чесна конкуренція дозволяє будувати процвітаючу економіку, процвітаючу Україну», – сказав Глава держави під час виступу на форумі «RE:THINK. Invest in Ukraine» у Маріуполі.

Володимир Зеленський зазначив, що необхідним фундаментом для рівних правил гри є подолання корупції та ефективна робота правоохоронних органів.

«Ми проводимо очищення у Генеральній прокуратурі, довгоочікувану реформу Служби безпеки України, підтримуємо повну незалежність НАБУ, САП та ДБР», – зауважив Президент.

Він висловив надію, що розслідування гучних корупційних справ, а також резонансних убивств журналіста Павла Шеремета, Катерини Гандзюк та інших громадських активістів будуть проведені належним чином, а всі винні – покарані.

Для того щоб робота правоохоронних органів не була марною, за словами Президента, має відбутися не «фасадна», а справжня реформа судової системи.

«Корумповані суди лякають інвесторів не менше за вибухи та постріли. Усвідомлюючи це, ми нарешті запустили роботу Вищого антикорупційного суду, почали очищення Верховного Суду та всієї судової системи. До активної участі в цьому процесі залучені не тільки наші фахівці, а й міжнародні експерти», – повідомив Глава держави.

Також він нагадав, що під час кризи втрати платників податків у фінансовому секторі сягнули 15 млрд доларів США. З ринку було виведено близько 100 банків, зокрема Дельта Банк, Надра Банк, банк «Фінанси та кредит», націоналізовано ПриватБанк.

«У кожній з цих справ, я ще раз кажу, я захищатиму тільки інтереси держави Україна. Інтереси кожного українця. Всі ці проблеми не мають бути вирішені за рахунок платників податків. Це дуже важливий меседж, і я хочу звернутися до всіх, хто поширює чутки, що хтось із команди Президента чи нового уряду збирається повернути колишнім власникам їхні банки, – ні, це неправда», – заявив Володимир Зеленський.