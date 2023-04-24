Президент України і голова уряду Естонії відвідали Житомирську політехніку та поспілкувалися зі студентами

Під час робочої поїздки на Житомирщину Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Естонської Республіки Кая Каллас відвідали Державний університет «Житомирська політехніка» та поспілкувалися зі студентською спільнотою.

Глава держави й очільниця уряду Естонії оглянули лабораторії телекомунікацій, радіозв’язку, робототехніки, кібербезпеки, діджиталізації та гірничо-екологічну лабораторію.

Президент зауважив, що деякі розробки знадобляться у повоєнному житті в мирній Україні.

Володимир Зеленський і Кая Каллас поспілкувалися зі студентами та відповіли на їхні запитання.

Глава держави зазначив, що завжди радий зустрічам зі студентами, адже це дає змогу побачити, яким буде майбутнє України.

«Бачу, що розумне, симпатичне й потужне – таке, як і наша держава», – сказав він. Відповідаючи на запитання студентів, Президент наголосив, що освіта в останні роки зіткнулася з низкою викликів, найсерйозніший із яких – війна. Але ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, за часів пандемії Covid-19, наш освітній простір зміг переформатуватися, щоб пристосуватися до викликів.

«Освіта – важливий соціальний простір, де необхідно спілкуватися, разом щось вигадувати й любити одне одного, що також дуже важливо. Бо з народженням ідеї народжується держава, а ідеї, я вважаю, народжуються у спілкуванні, в діалозі. Тобто люди повинні мати контакт між собою. Онлайн-освіта почалася з ковідом, і зараз бачимо крутий цифровий прогрес у нашій державі», – зазначив Президент.

За його словами, цифровізація допомогла освіті в часи пандемії й дала змогу адаптуватися до умов війни.

Водночас Глава держави наголосив, що онлайн-навчання – це вимушений крок в умовах воєнного стану, адже діти мають ходити до школи, спілкуватися між собою та з учителями.

«Тому цей момент – як повернутися до звичайного життя – і буде викликом. Тут будуть потрібні різні програми адаптації дітей до звичайного життя», – сказав він.

Розповідаючи про свої мрії, Володимир Зеленський висловив думку, що сьогодні нашу державу об’єднує спільна мрія, яка дала змогу протистояти сильному ворогу.

«Мрії в нас абсолютно звичайні, але прагматичні для України і, як виявилося, для всього світу. Мрія – перемогти. Мрія – відбудувати нашу державу», – зазначив Президент.

«Я хотів би, щоб ми повернулися на всі наші території. Відбудувати, пишатися нашою державою», – додав він.

За словами Глави держави, Україна зараз здійснює найголовнішу реформу – реформу безпеки у світі.

«Якщо ми поставимо агресора на місце, то, думаю, це буде правильний приклад усім іншим агресорам, щоб не починати будь-яких агресій у світі… Тому моя мрія – щоб потім Україна посіла своє гідне місце в інфраструктурі безпеки світу, Європи, де б враховувалася наша думка. Тому що ми багато зробили завдяки потужності наших людей», – зазначив Глава держави.

Президент зауважив, що наш досвід і знання є цінними для світу.

Крім того, Володимир Зеленський акцентував, що місце України – у Європейському Союзі та НАТО.

Прем’єр-міністр Естонії додала, що на шляху до членства у Євросоюзі її країна пройшла важкий шлях реформ і консолідації політичних сил. За її словами, Україна прагне приєднатися до ЄС і проводить необхідні реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією та побудови вільного ринку.

Президент України подякував студентам за спілкування й побажав їм успіхів і перемоги.

«Не можна боротися за будівлі, за каміння – ми всі боремося за людей. Хочу подякувати за вашу велику допомогу, за вашу боротьбу, за вашу присутність. Це дуже важливо», – сказав Глава держави.