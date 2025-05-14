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Президент України і перша леді взяли участь в інавгураційній месі Папи Римського Лева XIV

18 травня 2025 року - 14:55

Президент України і перша леді взяли участь в інавгураційній месі Папи Римського Лева XIV

У Ватикані Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистій месі, присвяченій початку понтифікату Папи Римського Лева XIV.

На площі Святого Петра зібралися представники духовенства, чернечих спільнот, дипломатичного корпусу, а також віряни й прочани. Загалом були присутні близько 250 тис. вірян з усього світу.

Участь у церемонії взяли делегації майже 150 країн і міжнародних організацій, зокрема представники королівських родин, близько 50 глав держав та урядів. Серед присутніх – віцепрезидент США, лідери країн Європи, Азії, Африки, Північної та Південної Америк, а також Австралії.

Після завершення меси глав держав та урядів запросили до собору Святого Петра для привітання з Папою Римським Левом XIV.

Його Святість обрали на апостольський престол 8 травня у результаті традиційного конклаву після смерті Папи Франциска. Роберт Френсіс Превост став 267-м Папою Римським і прийняв імʼя Лев XIV.

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Робочий візит Президента і першої леді до Італії та Ватикану

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