Президент України і Прем’єр-міністр Бельгії скоординували позиції та узгодили плани на найближчий час

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Королівства Бельгія Бартом де Вевером і привітав його з нещодавнім призначенням на посаду.

Глава держави подякував Бельгії за готовність продовжувати допомогу й наголосив: для України дуже важливо, що в цей складний час підтримка з боку бельгійського народу залишається незмінною. Окремо Президент відзначив онлайн-участь Прем’єр-міністра в пленарному засіданні «Підтримуй Україну» вчора.

Володимир Зеленський і Барт де Вевер обговорили ситуацію у світі, яка потребує скоординованих кроків і швидкої реакції. Бельгія та Україна мають однакову позицію щодо того, що важливо забезпечити спільну європейську відповідь на виклики, які створює Росія.

Крім того, під час розмови йшлося про використання заморожених російських активів.

Сторони також узгодили контакти на найближчий час.