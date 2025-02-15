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Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки

15 лютого 2025 року - 14:50

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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки
Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04

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Президент України і Прем’єр-міністр Норвегії обговорили збільшення військової підтримки

15 лютого 2025 року - 16:37

Президент України і Прем’єр-міністр Норвегії обговорили збільшення військової підтримки

Лідери обговорили зусилля, необхідні для справедливого й тривалого миру, і приділили окрему увагу напрацюванню спільної позиції та надійних гарантій безпеки.

Глава держави подякував за всю допомогу, яку Норвегія надала Україні із самого початку повномасштабного російського вторгнення, та за збільшення підтримки цього року. Наша держава розраховує, що впродовж року сума оборонної підтримки зростатиме. Це те, що зможе забезпечити сильну позицію України.

Окремо під час зустрічі обговорили фінансування українського виробництва зброї, зокрема далекобійних ракет і дронів. Норвегія вже напряму інвестує у вітчизняний ОПК. Президент і Прем’єр-міністр домовилися про продовження такої співпраці. 

Також під час зустрічі йшлося про посилення ППО, енергетичну підтримку та допомогу в облаштуванні укриттів.

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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04
У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, 14 лютого 2025 року. Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки, 15 лютого 2025 року.
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