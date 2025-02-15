Президент України і Прем’єр-міністр Норвегії обговорили збільшення військової підтримки

Лідери обговорили зусилля, необхідні для справедливого й тривалого миру, і приділили окрему увагу напрацюванню спільної позиції та надійних гарантій безпеки.

Глава держави подякував за всю допомогу, яку Норвегія надала Україні із самого початку повномасштабного російського вторгнення, та за збільшення підтримки цього року. Наша держава розраховує, що впродовж року сума оборонної підтримки зростатиме. Це те, що зможе забезпечити сильну позицію України.

Окремо під час зустрічі обговорили фінансування українського виробництва зброї, зокрема далекобійних ракет і дронів. Норвегія вже напряму інвестує у вітчизняний ОПК. Президент і Прем’єр-міністр домовилися про продовження такої співпраці.

Також під час зустрічі йшлося про посилення ППО, енергетичну підтримку та допомогу в облаштуванні укриттів.