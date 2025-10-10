Президент України й Федеральний канцлер Німеччини обговорили російські наміри та спільну можливість захищатись і захиститися

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави поінформував про наслідки чергового терористичного удару Росії по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі. РФ застосувала сотні дронів і десятки ракет. Президент подякував Німеччині за солідарність з Україною та підтримку.

ФРН зробила великий внесок у захист життів українців. Володимир Зеленський висловив вдячність за спільне з Норвегією рішення поставити Україні дві додаткові системи Patriot.

Лідери обговорили російські наміри та спільну можливість захищатися й захиститись.

Крім того, Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц говорили про контакти з партнерами, спільну роботу в межах коаліції охочих та ініціативу PURL.

Президент подякував Німеччині за її внесок. Лідери домовилися працювати над розширенням програми та залученням до неї інших країн.