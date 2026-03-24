Президент України й міністр оборони Латвії обговорили посилення ППО, реалізацію програми SAFE та спільне виробництво дронів

У Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.

Глава держави подякував народу, уряду та Президенту Латвії за підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

«Ми дуже пишаємося тим, що маємо такі відносини з усіма представниками країн Північної Європи та Балтії. І ми дуже раді, що маємо таких сильних друзів. І, звісно, дуже важливо те, що в ці дні ви з нами не лише з військовою підтримкою, геополітичною підтримкою на шляху до ЄС, а також у всіх питаннях гуманітарної допомоги та інших питаннях», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський і Андріс Спрудс детально обговорили зміцнення української протиповітряної оборони й забезпечення додатковими ракетами для ППО. Міністр відзначив модернізацію українського війська та рівень підготовки воїнів. За його словами, зокрема, в межах посилення східного флангу НАТО Латвія зацікавлена в навчанні сучасних підходів щодо роботи ППО, включно з протидією дроновим атакам.

Окрема увага – реалізації програм PURL і SAFE. Глава держави подякував Латвії за внесок у PURL і зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку цієї ініціативи й розширення співпраці в межах SAFE. Також Володимир Зеленський і Андріс Спрудс говорили про спільне виробництво дронів.

Крім того, під час зустрічі сторони торкнулися питань, що пов’язані з членством України у Європейському Союзі. Міністр запевнив у підтримці з боку Латвії та готовності допомагати на шляху до вступу України у Євросоюз.

Серед інших тем обговорення – зміцнення співпраці між Україною та Об’єднаними експедиційними силами (JEF).

«Цей візит – не лише підтримка й вираження солідарності, а й можливість навчатися у вас, а також будувати партнерство й дружбу на місяці й роки вперед. Щодо підтримки: ми будемо рішуче підтримувати вас, незалежно від будь-яких змін. На внутрішньому рівні ми вважаємо, що Україна й підтримка України є абсолютно ключовими також і для Латвії», – наголосив Андріс Спрудс.