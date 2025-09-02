Президент України й очільниця МЗС Швеції обговорили спільні оборонні проєкти та потреби українських воїнів

В Ужгороді Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард, яка приїхала до нашої країни вже вдруге після призначення на посаду.

Глава держави подякував народу Швеції, уряду та Прем’єр-міністру за підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

«Ми дуже вдячні за 4 мільярди доларів оборонної підтримки цього року. Це справді дуже серйозна допомога. Також Прем’єр-міністр сказав мені, що ви будете серед тих лідерів, які вирішили надати Україні безпекові гарантії. Ми дуже цінуємо це, дякую», – зазначив Президент.

Під час зустрічі детально обговорили продовження підтримки України та підготовку нового оборонного пакета. Володимир Зеленський поінформував про те, чого найбільше потребують українські воїни зараз.

Окрема увага – ініціативі PURL. Глава держави подякував Швеції за участь у цій програмі та поділився очікуваннями від її розвитку. Зокрема, ішлося про необхідність посилення захисту українського неба.

Володимир Зеленський і Марія Мальмер Стенергард також говорили про можливість збільшення інвестицій в українське виробництво дронів і перспективи спільних оборонних проєктів. Сторони домовилися опрацювати це питання та робити кроки для збільшення сил обох держав.

Президент подякував міністерці закордонних справ Швеції за її особисту підтримку України та відзначив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.