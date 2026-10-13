Президент України й Прем’єр-міністр Угорщини обговорили питання двостороннього порядку денного та ситуацію з дипломатією, із намаганнями завершити війну

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у форматі тет-а-тет із Прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Лідери обговорили важливі питання двостороннього порядку денного та рух України до вступу у Євросоюз. Президент подякував Прем’єр-міністру за принципові кроки та відкриття ще двох переговорних кластерів. Триває робота над тим, щоб до кінця року відкрити решту два кластери.

Володимир Зеленський і Петер Мадяр обговорили ситуацію з дипломатією, із намаганнями завершити цю російську війну. Глава держави подякував Угорщині за солідарність з Україною, нашими людьми та за готовність працювати разом заради миру.

Говорили й про можливості співпраці України та Угорщини і торгівлю, а також про питання аграрної продукції.

«Україна завжди за добросусідство та взаємне посилення. Домовилися про відновлення спільної роботи на різних рівнях та обмін візитами – наші команди попрацюють над датами», – зазначив Володимир Зеленський.