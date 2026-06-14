Президент України мав аудієнцію в Короля бельгійців Філіпа

Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Його Величності Короля бельгійців Філіпа.

Глава держави поінформував про російські обстріли цивільної інфраструктури, внаслідок яких постраждала Києво-Печерська лавра. Володимир Зеленський зазначив, що треба посилювати санкції проти Росії, та розповів про дипломатичну роботу з партнерами й необхідність посилення ролі Європи в переговорному процесі.

Президент також поінформував Його Величність про ситуацію на фронті.

Окремо обговорили європейську інтеграцію України та двосторонню оборонну співпрацю.