Президент України: Маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якому куточку нашої країни

Президент України Володимир Зеленський обговорив з профільними міністрами цифровізацію економіки, а також стратегію розвитку культури та спорту на найближчі роки.

Віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив Главі держави про цілі, яких його відомство має намір досягти. Зокрема, у планах – переведення 100% державних послуг в онлайн, також триває робота в напрямку розвитку е-демократії. До швидкісного інтернету повинні мати доступ близько 95% українців, а частка ІТ-індустрії в економіці має становити не менш як 10% ВВП. Крім того, державні об’єкти критичної інформаційної інфраструктури повинні бути забезпечені кіберзахистом.

За словами Михайла Федорова, на сьогодні вже близько 500 тис. українців пройшли курси цифрової освіти. До швидкісного інтернету мають підключення 2,5 млн осіб. Цього року якісним інтернетом буде забезпечено близько 6,5 тис. соціальних об’єктів, зокрема лікарні та школи. Також буде забезпечений швидкісний інтернет уздовж основних автотрас.

«Одне з наших пріоритетних завдань – і ми неодноразово говорили про це – забезпечити всіх мешканців України доступом до швидкісного інтернету. Також ми сприятимемо розвитку цифрової грамотності населення незалежно від віку та роду діяльності. Крім того, діджиталізація державних послуг допоможе зменшити корупцію, адже комп’ютер не бере хабара», – сказав міністр цифрової трансформації.

Президент зауважив, що довіра людей до порталу державних послуг «Дія» значно зросла після того, як він був використаний для виплати матеріальної допомоги людям під час карантинних заходів.

«Наша мета – щоб Україна ввійшла у топ-20 цифрових країн світу. Для цього маємо забезпечити кожного українця швидкісним інтернетом у будь-якому куточку нашої країни. Наші громадяни та бізнес дуже охоче сприймають цифровізацію та відкриті до інновацій, а наші ІТ-фахівці цінуються в усьому світі. Тож маємо все необхідне, щоб стати найбільшим у світі хабом для високотехнологічного виробництва та стартапів», – сказав Глава держави.

Щодо розвитку культури, то Володимир Зеленський зазначив, що вона має стати основою для об’єднання українського суспільства як спільноти вільних, відповідальних, креативних та щасливих людей.

«А для цього необхідно зміцнювати нашу національну ідентичність, залучати громадян до культурних процесів – до мистецьких подій та акцій, а також допомагати формуванню креативного та творчого класу, розвитку креативних індустрій», – наголосив Президент.

Зі свого боку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що заплановано реалізацію низки культурних проектів. Так, з допомогою держави формується екосистема українського кіновиробництва, завдяки чому зростає кількість фільмів, знятих у нашій країні. Також продовжується підтримка бібліотек.

Популяризувати українську культурну спадщину допомагають такі проекти, як «Мандруй Україною», та визначення у кожній області туристичних «магнітів», які відновлюватимуть для зацікавлення людей і зростання туризму.

Під час обговорення питань у сфері молоді та спорту Президент наголосив на важливості популяризації здорового способу життя та доступності занять спортом для виховання спортивних і патріотичних громадян.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт зазначив, що для досягнення цієї мети вживаються заходи щодо створення доступної спортивної інфраструктури, починаючи від спортивних майданчиків для громадян і закінчуючи великими спорткомплексами, де можуть готуватися майбутні чемпіони.