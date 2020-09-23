Президент України: Ми будемо рухатися в напрямку угоди про «промисловий безвіз» із ЄС

На 22-му Саміті Україна – Європейський Союз українська делегація представила бачення щодо оновлення Угоди про асоціацію у сфері торгівлі та секторальної взаємодії, заявив Президент Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками Саміту.

«Значну увагу в ході Саміту ми приділили виконанню Угоди про асоціацію. Ми домовилися максимально використовувати її механізми, щоб і надалі розвивати наші торговельні відносини та поглибити економічну інтеграцію між Україною та Європейським Союзом. Водночас наша делегація представила своє бачення щодо оновлення Угоди про асоціацію у сфері торгівлі та секторальної взаємодії. Зона вільної торгівлі має відповідати реаліям сьогодення – як української економіки, так і економіки та законодавчого поля Євросоюзу», – зазначив Глава держави.

Одним з ключових результатів Саміту, за його словами, стала домовленість розпочати у 2021 році спільну оцінку досягнень цілей Угоди про асоціацію, що стане рушійною силою для її наступного оновлення.

«Ми предметно обговорили поглиблення секторальної інтеграції. У фокусі наших дискусій – інтеграція до Єдиного цифрового ринку ЄС, енергетичних ринків України і Євросоюзу, взаємодія у реалізації Європейського зеленого курсу», – сказав Володимир Зеленський.

Також Президент заявив про наміри рухатися в напрямку угоди про «промисловий безвіз».

«Уже розпочала роботу експертна місія ЄС, що оцінить готовність України до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції», – повідомив він.

Крім того, за словами Глави держави, були обговорені терміни підписання Угоди про Спільний авіаційний простір, яка вже багато років перебуває на нашому порядку денному.

«Нас запевнили, що всі технічні питання будуть неодмінно врегульовані, й цю Угоду буде підписано якнайшвидше», – сказав Президент.

Володимир Зеленський констатував, що сьогоднішній Саміт Україна – ЄС засвідчив надзвичайно глибокий рівень двостороннього партнерства та єдність позицій з усіх принципових питань.

«Ми маємо повне порозуміння, довіру – що дуже важливо – та надію, що вже незабаром ми відзначимо позитивні результати досягнутих сьогодні домовленостей», – сказав він.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ, Президент України заявив, що отримав запевнення від європейських партнерів, що на початку наступного року можна буде вийти на підписання Угоди про Спільний авіаційний простір.

Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що Угода про асоціацію має на меті створити умови, щоб Україна поступово інтегрувалася у внутрішній ринок Європи.

«Це найбільш амбітна угода, яку має Євросоюз з будь-якою країною», – сказав він, наголосивши, що ЄС має намір поглиблювати співпрацю з Україною в галузі ІТ та «зеленої» енергетики.

Шарль Мішель наголосив, що Україна під керівництвом Президента Володимира Зеленського досягла великих успіхів в імплементації Угоди про асоціацію.

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель під час прес-конференції вкотре наголосив на важливості партнерства України та Європейського Союзу, поглибленню якого сприятимуть угоди, підписані сьогодні на полях Саміту.

Він також відзначив лідерство Володимира Зеленського у просуванні реформ в Україні, зокрема земельної реформи, закону про банки, реформи оподаткування та антикорупційної реформи.