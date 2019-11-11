Президент України: На всіх міжнародних майданчиках Литва залишається нашим надійним партнером і союзником

Литва була й залишається надійним партнером і союзником України на всіх міжнародних майданчиках, наша країна розраховує на подальшу підтримку зусиль щодо приєднання до Програми розширених можливостей НАТО, заявив Президент Володимир Зеленський.

«Ми також маємо спільне бачення щодо розвитку Східного партнерства. І розраховуємо на подальшу підтримку наших зусиль стосовно приєднання України до Програми розширених можливостей НАТО», – сказав Глава держави на зустрічі зі ЗМІ за підсумками переговорів з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою у Вільнюсі.

За його словами, під час засідання Ради Президентів України та Литви було детально обговорено спільні завдання двосторонньої співпраці.

«Абсолютно на всіх міжнародних майданчиках – в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, ЮНЕСКО – Литва була й залишається нашим надійним партнером і союзником», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що окрему увагу під час перемовин сторони приділили перспективам торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, яка демонструє позитивну динаміку.

Крім того, президенти обговорили комплекс енергетичних питань. Глава Української держави підтвердив, що наша країна залишається надійним партнером Євросоюзу у забезпеченні енергетичної безпеки Європи.