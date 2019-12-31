Президент України: Наш пріоритет – встановлення істини та відповідальних за катастрофу літака МАУ в Тегерані

Українські фахівці експертної та пошуково-рятувальної груп будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, загиблих у катастрофі літака рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в аеропорту Тегерана (Іран), повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні ввечері до Ірану відбуває наш літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп. Серед них – представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та «Міжнародних авіаліній України». Всі вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, загиблих у авіакатастрофі», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, також проводяться постійні консультації з іноземними партнерами України з метою встановлення причин трагедії.

«Наш пріоритет – встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу», – підкреслив Президент.