Президент України назвав низку першочергових завдань у галузі будівництва доріг

Президент України Володимир Зеленський закликав відмовитися від ямкового ремонту, посилити габаритно-ваговий контроль на автомобільних дорогах, забезпечити відповідальність підрядників за якість ремонту автошляхів, а також активізувати боротьбу з «тендерними тролями».

«Довгі роки у нашій країні існував так званий успішний стартап, завдяки якому деякі чиновники побудували собі не один маєток. Цей стартап називається ямковий ремонт. Він повинен піти в минуле. Ми говоримо про будівництво та капітальний ремонт доріг. У загальному обсязі робіт вони мають становити не менше 80%», – зазначив Президент під час участі у заході «Зшити Україну: безпека, будівництво, фінансування» у Державному агентстві автомобільних доріг.

За його словами, щодо всіх ремонтних робіт має бути гарантія та відповідальність підрядника, щоб навесні разом зі снігом не сходив асфальт.

Також Глава держави закликав жорстко посилити габаритно-ваговий контроль.

«З наших шляхів мають зникнути перевантажені фури, які залишають після себе колії. Минулого року встановлено інноваційні вагові комплекси з технологією weigh іn motion, тобто зважування у русі. Вони мають бути поширені на всю територію країни, а порушники – відповідати за знищення наших доріг», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави запропонував, щоб ці технології були застосовані на всіх нових дорогах, які будуватимуться цього року.

Крім того, Президент закликав місцеву владу активізувати роботу із затвердження переліку будівництва та ремонту доріг.

«На сьогодні, до нашої зустрічі, це зробили, на жаль, лише 15 регіонів, ще 7 опрацьовуються зараз, а три області взагалі нам не надали цей перелік», – сказав він.

Глава держави також звернувся до Антимонопольного комітету України з проханням активно співпрацювати з правоохоронними органами, надаючи їм інформацію про компанії – «тендерних тролів», основним завданням яких є блокування тендерів.

«Я хочу, щоб Антимонопольний комітет зробив цілу програму, і, якщо ми вже використовуємо таке слово, як «тролі», давайте знайдемо, як «забанити» цих «тендерних тролів», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що українські громадяни давно не вірять обіцянкам і гарним слайдам презентацій, тому треба переконувати їх справами.

«Давайте доводити все справами. Я хочу, щоб українці справді відчули та побачили результат. Дуже хочеться, щоб ми з вами могли подорожувати, мандрувати нашою країною, щоб було приємно та безпечно. Це звучить парадоксально, але нам потрібно будувати для того, щоб зруйнувати. Зруйнувати міф, що Україна і хороші дороги – це несумісні речі. Тому давайте зруйнуємо цей міф», – сказав Глава держави.