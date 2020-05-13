Президент України обговорив з бізнесменами Хмельниччини проблеми, які гальмують розвиток економіки регіону

У межах робочої поїздки до Хмельницької області Президент України Володимир Зеленський обговорив з представниками місцевого бізнесу нагальні проблеми, які гальмують розвиток різних сфер економіки регіону.

«Я хотів би з вами поговорити про реальність. Тому що лише приїжджаючи в місто чи в область і говорячи з людьми, які з цього краю, можеш справді зрозуміти, що відбувається. Хочемо з вами поговорити про проблеми регіону», – зазначив Глава держави, починаючи зустріч.

Президент висловив переконання, що на тлі пандемії коронавірусу влада повинна не лише не заважати бізнесу, а й допомагати йому.

Крім того, Володимир Зеленський закликав підприємців поділитися думками щодо кадрових рішень як на рівні центральних органів влади, так і на місцевому рівні.

«Ми хочемо дізнатися, де можемо допомогти. Хочемо отримати розуміння ситуації: а які вам потрібні люди, хто повинен бути у владі? Хочемо отримати пропозиції щодо таких людей», – зауважив він.

Підприємці розповіли Президентові про основні проблеми, з якими стикаються у своїй діяльності. Зокрема, вказували на труднощі з отриманням спецдозволів на користування надрами, підключенням до електромереж. Представники бізнесу закликали налагодити механізми кредитування за доступними ставками для експортерів.

Крім того, підприємці виступали за зменшення мит на імпорт сировини для виготовлення продукції на території України та допомогу у просуванні українського експорту і представленні вітчизняної продукції на світовому ринку.

Президент України повідомив, що незабаром буде призначений віце-прем’єр-міністр з питань промисловості та оборонно-промислового комплексу, який займатиметься проблемами бізнесу.

«На базі Ради національної безпеки і оборони – я дав доручення на минулому тижні, і зараз підбираються кадри. Пропонуйте прізвища. Наступного тижня у нас на базі РНБО буде комісія, і я теж буду входити в цю комісію. Прийдуть люди зі стратегією. Буде не просто міністр ОПК – у нас буде віце-прем’єр з ОПК і промисловості», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, бізнесмени вказували на несумлінну конкуренцію з боку «сірих» та «чорних» імпортерів, з якими важко конкурувати «білим» українським виробникам, які сплачують всі податки.

У відповідь на це Глава держави наголосив, що влада не дозволить контрабандистам диктувати свої умови.