Президент України обговорив з головою Держприкордонслужби заходи із забезпечення порядку на кордоні з Білоруссю через масове прибуття паломників-хасидів

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеком ситуацію на державному кордоні з Республікою Білорусь, яка склалася через прибуття значної кількості паломників-хасидів. Обстановка на українсько-білоруському кордоні повністю контрольована. У Держприкордонслужби достатньо сил і засобів для надійної охорони державного кордону.

За даними Держприкордонслужби України, з 15:30 14 вересня з боку Білорусі почали прибувати паломники. Українські прикордонники в координації з Національною гвардією та Національною поліцією встановили заслін на лінії кордону в 700 м від пункту пропуску «Нові Яриловичі».

За словами Сергія Дейнека, іноземцям надано роз'яснення про заборону в'їзду в Україну відповідно до постанови Кабінету Міністрів.

Станом на 7:00 вівторка, 15 вересня, на кордоні з боку Білорусі перебуває 690 громадян.

«Прогнозуємо прибуття до лінії кордону в Чернігівській області до тисячі осіб, Житомирській – до 700, Волинській – до 1,5 тисячі осіб. Очікуємо прибуття до міста Мінська трьох чартерів – близько 600 іноземців», – повідомив Сергій Дейнеко.

Для посилення прикриття білоруської ділянки залучені резерви Національної академії Державної прикордонної служби України та Сумського прикордонного загону.

Також задіяні вертоліт Мі-8, два H-125, літак DA-40 та безпілотні комплекси для проведення повітряного моніторингу кордону.

Державна прикордонна служба України організувала взаємодію з Державним прикордонним комітетом Республіки Білорусь та підтримує контакт з Посольством Ізраїлю в Україні, а також рабинами єврейських релігійних організацій, які забезпечують водою й кошерною їжею прибулих хасидів.

Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь контрольована.