Президент України обговорив з канцлером Німеччини та Президентом Франції питання досягнення миру на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Глава Української держави подякував ФРН та Франції за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також активну участь у переговорах у Нормандському форматі дотепер, висловивши сподівання на таку ж активну участь і в майбутньому.

Було обговорено подальші кроки з метою мирного врегулювання на Донбасі, а також підготовку до проведення чергового саміту «Нормандської четвірки».

Сторони відзначили, що очікують від цього саміту конструктиву та досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення стійкого миру на Донбасі. Лідери трьох держав обговорили пропозиції щодо домовленостей, які могли б бути розглянуті на саміті в Нормандському форматі.

Президент України поінформував співрозмовників про безпекову ситуацію на сході країни, а також про зусилля, яких докладає українська сторона з метою досягнення миру.

Німецький та французький лідери привітали вагомі практичні кроки української сторони, спрямовані на врегулювання конфлікту. Вони запевнили, що їхні держави й надалі докладатимуть усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання на Донбасі.

Учасники зустрічі відзначили важливість дотримання сторонами зобов’язань, узятих на себе в Парижі у грудні 2019 року, та погодилися з необхідністю детального обговорення стану їхнього виконання під час наступного саміту «Нормандської четвірки».

Канцлер ФРН Ангела Меркель і Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяли порушити ці питання під час своєї розмови з Президентом РФ Володимиром Путіним.