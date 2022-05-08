Президент України обговорив з Прем’єр-міністром Хорватії посилення санкцій, співпрацю в безпековій, енергетичній сферах та на шляху євроінтеграції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, який перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави подякував народу та уряду Хорватії за підтримку України у важкий час війни.

«Хорватія є принциповою учасницею нашої антивоєнної коаліції. Ми разом захищаємо право не тільки наших громадян, не тільки громадян України, а й кожного європейського народу на незалежне й демократичне життя. Ми разом захищаємо майбутнє об’єднаної Європи та робимо все, щоб повернути силу міжнародному праву», – наголосив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Андреєм Пленковичем у Києві.

За словами Президента, ключовими темами зустрічі були безпека та кроки, необхідні для підтримки України в боротьбі за свободу.

«Зокрема, це кроки в оборонній, економічній, енергетичній сферах, а також взаємодія на рівні Європейського Союзу», – зазначив Глава держави.

Як повідомив Володимир Зеленський, серед іншого під час перемовин ішлося про посилення санкційного тиску на Росію. Він подякував Хорватії за готовність підтримати шостий санкційний пакет Євросоюзу.

«Поки Росія не зупинить цю війну проти нашої держави, проти наших людей, поки не звільнить нашу землю та не почне поважати свободу у Європі, потрібно підвищувати для неї ціну за цю агресію», – сказав Президент.

Також сторони обговорили співпрацю в питанні відновлення повноцінного життя в деокупованих районах нашої країни.

«Хорватія має значний досвід у розмінуванні територій, і я звернувся з проханням надати нашій державі необхідну допомогу, особливо щодо нашої програми відновлення України», – зазначив Глава держави й зауважив, що російські військові під час відступу залишили на українській землі тисячі мін і розтяжок, які становлять загрозу для мирних людей.

Крім того, під час зустрічі Володимир Зеленський і Андрей Пленкович обговорили інтеграцію України у Європейський Союз.

«Вдячний Хорватії та особисто Прем’єр-міністру Пленковичу за послідовну й сильну підтримку України на шляху у Євросоюз. У грудні минулого року ми підписали з паном Прем’єр-міністром Декларацію щодо європейської перспективи нашої держави. Ще раз хочу за це подякувати», – сказав Президент.

Він висловив сподівання, що на засіданні Європейської Ради у червні цього року країни – члени Євросоюзу підтримають рішення про статус кандидата для нашої держави.

Крім того, Президент України та Прем’єр-міністр Хорватії приділили багато часу питанню припинення війни на нашій землі.

«Те, що відбувається на Донбасі, – я детально розповів Андрею Пленковичу, які там складнощі, де Хорватія могла б нам допомогти, тощо. Іще раз хочу подякувати за цей візит», – сказав Глава держави.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Хорватії зазначив, що його країна високо цінує стійкість і опір, який чинить український народ, та поважає героїзм українських військових, котрі боронять свої домівки, родини та свою Батьківщину. Він запевнив у подальшій підтримці нашої держави.

«Хорватія послідовно підтримувала Україну в політичному, дипломатичному, правовому, фінансовому, гуманітарному й технічному плані. І ми продовжуватимемо надавати цю допомогу, чітко розуміючи, що ми робимо це як країна, яка завжди була переконана в тому, що ми перебуваємо на правильному боці історії, на правильному боці етики», – наголосив Андрей Пленкович.

Також, за його словами, Хорватія підтримуватиме подальші обмежувальні заходи щодо Росії на рівні ЄС.

Андрей Пленкович зауважив, що він особисто та його країна підтримують європейські прагнення України та її народу. Він позитивно оцінив заповнення нашою державою анкети на отримання статусу кандидата в члени ЄС і запевнив, що Хорватія надаватиме допомогу Україні в подальших кроках вже на рівні Європейської Ради.

Прем’єр-міністр також зазначив, що його країна готова поділитися з Україною досвідом розмінування.

Крім того, Андрей Пленкович повідомив, що відсьогодні Надзвичайний і Повноважний Посол Хорватії в Україні повертається до Києва, що «також є потужним сигналом підтримки українців».