Президент України обговорив з Президентом Ізраїлю двосторонні відносини між країнами

Під час робочого візиту до Держави Ізраїль Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном.

«Солідарні з народом Ізраїлю у вшануванні пам’яті жертв Голокосту», – сказав Володимир Зеленський.

Глава Української держави зазначив, що в цій жахливій катастрофі за часів нацистського терору в Україні було знищено понад мільйон євреїв і більш як чотири мільйони українців та представників інших національностей.

«Трагедія Бабиного Яру відома в усьому світі. У 2020 році в Україні планується почати розбудову Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Він має включати Український музей Голокосту та Меморіальний музей пам’яті жертв Бабиного Яру», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що він особисто та уряд приділятимуть цьому питанню належну увагу.

Глава держави висловив задоволення політичним діалогом між Україною та Ізраїлем.

«Упевнений, що наші тісні зв’язки мають і надалі динамічно розвиватися», – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Ізраїль є одним із ключових торговельних партнерів України у регіоні Близького Сходу.

«Переконаний, що подальшому зростанню взаємного товарообігу сприятиме підписана у січні 2019 року Угода про вільну торгівлю між нашими країнами. Імплементація її положень може допомогти збільшити товарообіг у короткій перспективі до 2 мільярдів доларів», – сказав Володимир Зеленський.