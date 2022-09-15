Президент України обговорив з Президентом Європейської комісії фінансову та енергетичну підтримку нашої держави

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави висловив подяку Президенту Єврокомісії за візит і відзначив її важливу роль в оборонній і фінансовій підтримці України під час війни.

Володимир Зеленський також подякував Урсулі фон дер Ляєн за її зусилля щодо набуття Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

«Сьогодні в нас була предметна бесіда. Важливо, що пані Урсула фон дер Ляєн приїхала до нас після щорічної доповіді у Європейському Союзі», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що в середу, під час візиту першої леді Олени Зеленської до Страсбурга, було оголошено про намір Євросоюзу виділити 100 млн євро на відбудову 74 українських шкіл.

«Ця програма – велика, і руйнації великі, але крок за кроком ми маємо повертати життя в Україну. І повертаємо завдяки нашим воїнам, нашому народу. Я думаю, що ми сьогодні дуже позитивно налаштовані й мотивовані щоденною деокупацією тих чи інших містечок, сіл. Тож для нас – це велика перемога», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що під час зустрічі з Президентом Європейської комісії було обговорено питання енергетичних викликів, які постають перед Україною та ЄС.

«Ми бачимо зараз, як російський ворог завдає ударів по наших ТЕЦ, іншій енергетичній інфраструктурі. Цієї зими викликів буде багато, і тут потрібно працювати нам усім об’єднано, бо це складні виклики і для України, і для Європейського Союзу. І ми розуміємо, що всі маємо одне одному допомагати», – сказав Президент.

Глава держави відзначив, що завдяки приєднанню України до спільної енергосистеми ЄС країни Європи зможуть отримати дешеву українську електроенергію, а наша держава – надходження до бюджету, що допоможе виконати зобов'язання стосовно виплат заробітних плат і пенсій.

Володимир Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за рішення Єврокомісії про виділення Україні траншу фінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі 5 млрд євро.

За словами Президента, сьогодні під час зустрічі також обговорювалася можливість одержання наступного траншу до кінця поточного року та підготовки макрофінансової допомоги Україні від ЄС на наступний рік.

Крім того, співрозмовники торкнулися питання приєднання України до внутрішнього ринку Євросоюзу ще до набуття повноправного членства в ЄС.

«Впевнений, це буде однією з наших найважливіших перемог. Ми на це заслуговуємо, і тому поки ми ще на шляху до членства, ми хотіли б приєднатися до внутрішнього ринку ЄС. Це для нас важливо», – розповів Глава держави.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили продовження тиску на Росію, зокрема шляхом ухвалення 8-го санкційного пакета.

Зі свого боку Президент Єврокомісії привітала Україну та ЗСУ з успіхами на фронті й висловила захоплення мужністю українських військових.

Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що наша країна продовжує рухатися до набуття членства в ЄС.

«Я відзначаю рішучість, величезний прогрес на цьому шляху. Ми підтримуватимемо вас усіма своїми можливостями», – наголосила вона.

Президент Єврокомісії відзначила важливість збільшення обсягів постачання української електроенергії до країн ЄС.

На зустрічі також обговорювали надання макрофінансової допомоги Україні. Урсула фон дер Ляєн розповіла, що погоджений Європарламентом транш у сумі 5 млрд євро має надійти в жовтні, та запевнила, що робота стосовно підтримки триватиме.

Щодо санкцій Президент Єврокомісії наголосила на важливості обміну деталями роботи в цьому напрямку між ЄС та Україною, щоб агресор не мав змоги обходити обмеження.

Крім того, лідери обговорили питання ефективної та швидкої відбудови України.

«Ми ніколи не зможемо компенсувати те, що ви робите, вашу боротьбу за демократію, за людство, за повагу до міжнародного права. Але що ми можемо, то це сказати вам, що ваші європейські друзі з вами. І будуть з вами стільки, скільки потрібно», – запевнила Урсула фон дер Ляєн.