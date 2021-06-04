Президент України обговорив з Віце-президентом Єврокомісії стратегічне партнерство з ЄС у сфері сировини та питання енергетичної безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Віце-президентом Європейської комісії з питань міжінституційних відносин та прогнозування Марошем Шефчовічем.

Глава держави привітав підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства між Україною та Європейським Союзом у галузі сировини, що започатковує стратегічне співробітництво сторін у сфері критичної сировини та акумуляторів.

«Впевнений, що це дозволить підвищити ефективність використання сировини, залучити додаткові інвестиції в новітні наукові розробки в Україні, а також розвивати нові потужності для підвищення доданої вартості видобутку та виробництва», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що останнім часом українська влада зробила багато для більшої прозорості та привабливості для інвесторів літієвої й титанової галузі.

Віце-президент Єврокомісії зазначив, що стратегічне партнерство в сировинній галузі – важливий етап у розвитку відносин між Україною та ЄС, адже сфера критичної сировини має в Україні величезний потенціал. У цьому контексті було обговорено залучення європейських компаній до участі у приватизації об’єктів добувної галузі України, зокрема з використанням можливостей інвестиційної платформи у межах Європейського альянсу критичної сировини.

Марош Шевчовіч відзначив поступ України й рішучість української влади у проведенні таких важливих реформ, як земельна та судова.

Окрему увагу під час розмови було присвячено енергетичній проблематиці. Володимир Зеленський відзначив особисту роль Мароша Шефчовіча у тристоронніх переговорах у 2019 році щодо укладення контракту на транзит газу територією України, завдяки чому країна отримала значні фінансові ресурси для розвитку, і висловив сподівання на активну роль Єврокомісії в подальшому забезпеченні прозорого та конкурентного європейського ринку енергоносіїв.

Глава держави наголосив, що проект «Північний потік – 2» є безпековим викликом для України й усього регіону, який становить загрози для енергетичної безпеки України та всієї Європи.

Співрозмовники обговорили низку актуальних питань порядку денного відносин між Україною та ЄС, зокрема в контексті підготовки до 23-го Саміту Україна – ЄС, запланованого на 12 жовтня 2021 року в Києві.